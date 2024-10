Michel: attacchi basi Onu inaccettabili (Di venerdì 11 ottobre 2024) 8.33 "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite non è responsabile, non è accettabile ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale".Così il presidente del Consiglio europeo, Michel, a margine di un vertice del sud-est asiatico nel Laos. Il portavoce della missione Onu ha dichiarato che lo forze israeliane hanno colpito il quartier generale e due basi italiane. Feriti lievemente due caschi blu indonesiani. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 8.33 "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite non è responsabile, non è accettabile ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale".Così il presidente del Consiglio europeo,, a margine di un vertice del sud-est asiatico nel Laos. Il portavoce della missione Onu ha dichiarato che lo forze israeliane hanno colpito il quartier generale e dueitaliane. Feriti lievemente due caschi blu indonesiani.

