Mamma di 11 figli criticata da una nutrizionista per i pasti che prepara: "Faccio quel che posso ma è dura" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una Mamma di 11 figli condivide online i pasti per la scuola che prepara per ciascuno di loro. Il giudizio di una nutrizionista l'ha fatta sentire sbagliata, dal momento che lei cerca di dare ai suoi figli il cibo che eviteranno di lasciare e sprecare a scuola.

L’auto nel fosso e contro un albero : la mamma è morta davanti agli occhi della figlia - L’intera comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di Khadija Nasr, una madre che ha trovato una tragica fine sotto gli occhi della figlia. . Manerbio (BS) – Un terribile incidente ha sconvolto la comunità di Manerbio nel pomeriggio di giovedì, quando Khadija Nasr, 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale lungo via Brescia. (Thesocialpost.it)

“Altra figlia di famosi”. Sorpresa Amici 24 - chi entra nel talent. Lei brava - la mamma amatissima - “Ricordo che quando ho pubblicato la prima canzone ero a casa, faceva un caldo torrido, e con i miei genitori stavamo lì a guardare questa nuova app, Spotify For Artists. com/eUcMMiJIs6— ???. Guardavamo questi numerini che salivano, salivano, salivano… L’unico modo che avevo di interfacciarmi col pubblico erano i social”, ha raccontato, descrivendo l’emozione del suo debutto musicale. (Tuttivip.it)

“Una figlia d’arte nella scuola”. Amici 24 - nuovo arrivo vip : la mamma e il papà sono molto famosi in tv - E ora ha avuto pure l’opportunità di prendere parte ad Amici 24, dato che secondo lo spoiler emerso nella giornata del 10 ottobre, la figlia vip è stata scelta come allieva. La new entry di Amici è Angelica Gori, conosciuta col nome d’arte di chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e di Giorgio Gori, ex primo cittadino di Bergamo. (Caffeinamagazine.it)