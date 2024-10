Liguria, sondaggio Ispos: Bucci in testa. Il sindaco di Genova al 49%, Orlando fermo al 46% (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le urne per le elezioni regionali in Liguria (si vota anche in Emilia Romagna e Umbria) si avvicinano, 26 e 267 ottobre, e il candidato del centrodestra alla successione di Toti, Marco Bucci, è in pole position davanti all’avversario del centrosinistra Andrea Orlando. Lo rileva l’ultimo sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Si tratta di un test importante anche a livello nazionale per sondare il sentiment degli italiani verso il governo Meloni e definire i rapporti dentro la maggioranza. Liguria, sondaggio Ipso: Bucci davanti a Orlando La Liguria è la prima regione al voto in ordine di tempo. Qui la coalizione di centrodestra si presenta compatta a sostegno di Bucci, sul quale la sinistra ha dato vita a polemiche definite disgustose dalla maggioranza per lo stato di salute dell’esponente di Centrodestra. Secoloditalia.it - Liguria, sondaggio Ispos: Bucci in testa. Il sindaco di Genova al 49%, Orlando fermo al 46% Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le urne per le elezioni regionali in(si vota anche in Emilia Romagna e Umbria) si avvicinano, 26 e 267 ottobre, e il candidato del centrodestra alla successione di Toti, Marco, è in pole position davanti all’avversario del centrosinistra Andrea. Lo rileva l’ultimoIpsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Si tratta di un test importante anche a livello nazionale per sondare il sentiment degli italiani verso il governo Meloni e definire i rapporti dentro la maggioranza.Ipso:davanti aLaè la prima regione al voto in ordine di tempo. Qui la coalizione di centrodestra si presenta compatta a sostegno di, sul quale la sinistra ha dato vita a polemiche definite disgustose dalla maggioranza per lo stato di salute dell’esponente di Centrodestra.

