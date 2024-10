Israele ha ucciso due persone di un campo profughi in Cisgiordania. Idf: “Erano della Jihad islamica palestinese” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha recentemente annunciato che un attacco aereo condotto nel campo profughi di Nur Shams, situato in Cisgiordania, ha provocato la morte di due persone. Secondo IDF le vittime Erano militanti della Jihad islamica palestinese. Le autorità israeliane hanno identificato una delle vittime come Mohammed Iyad Abdullah, ventenne descritto come il capo della branca della Jihad islamica nel campo di Nur Shams, subentrato al precedente leader Mohammed Jaber, ucciso in un’operazione militare lo scorso agosto. L’altra persona uccisa è stata identificata dal Ministero della Salute palestinese come Ouad Jamil Omar, di 31 anni. La situazione nei territori occupati è particolarmente tesa e vede un aumento delle operazioni militari israeliane in risposta a ciò che Tel Aviv considera una minaccia crescente proveniente da gruppi militanti palestinesi. Thesocialpost.it - Israele ha ucciso due persone di un campo profughi in Cisgiordania. Idf: “Erano della Jihad islamica palestinese” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha recentemente annunciato che un attacco aereo condotto neldi Nur Shams, situato in, ha provocato la morte di due. Secondo IDF le vittimemilitanti. Le autorità israeliane hanno identificato una delle vittime come Mohammed Iyad Abdullah, ventenne descritto come il capobrancaneldi Nur Shams, subentrato al precedente leader Mohammed Jaber,in un’operazione militare lo scorso agosto. L’altra persona uccisa è stata identificata dal MinisteroSalutecome Ouad Jamil Omar, di 31 anni. La situazione nei territori occupati è particolarmente tesa e vede un aumento delle operazioni militari israeliane in risposta a ciò che Tel Aviv considera una minaccia crescente proveniente da gruppi militanti palestinesi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Soccorso Alpino in campo per salvare persone e liberare le strade - Nel corso. . . Nella giornata di oggi la squadra forre del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna è stata impegnata con oltre 30 tecnici per evacuare gli abitanti nella zona della bassa Romagna in particolare a Cotignola e in provincia di Ravenna, dove sono esondati diversi corsi d'acqua. (Ravennatoday.it)

Camposampiero - auto finisce nel fossato e urta un muretto : morte le due persone a bordo - Nonostante l'intervento dei sanitari, il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte immediata delle due persone che erano bordo. 30 del mattino quando la vettura su cui viaggiavano è uscita di strada, finendo nel fosso che corre al lato della strada. Nella caduta, l’auto ha urtato il violentemente contro il muretto di cemento che sostiene l'accesso a un'abitazione. (Ilrestodelcarlino.it)

Progetto 'Forlì per l'Ucraina' - già seimila persone aiutate. Ed ora parte un campo per "educare alla pace" i giovani - Sono oltre seimila gli ucraini, tra i quali duecento ragazzi con le loro famiglie, che il Comune di Forlì insieme al "Comitato per la lotta contro la fame nel mondo" e la "Scuola italiana di protezione civile", ha aiutato da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Cittadini che vivono in Ucraina. (Forlitoday.it)