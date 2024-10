Inzaghi, c’è un giocatore non da Inter: la sosta per ritrovarlo! – CdS (Di venerdì 11 ottobre 2024) La sosta per le nazionali permetterà a Inzaghi, non solo di recuperare fisicamente due giocatori dall’infortunio, ma anche di risvegliare mentalmente un pilastro dell’Inter. RECUPERI – Non sempre la sosta può essere vista come un male. Anzi, per tanti allenatori si tratta di un buon momento per recuperare determinati giocatori. Non solo fisicamente, come nel caso di Tajon Buchanan e Nicolò Barella per l’Inter, ma anche mentalmente. Sotto questo aspetto, Inzaghi “tifa” per il ritorno a pieno regime di Benjamin Pavard. Il francese, escluso nuovamente dalle convocazioni della Francia per la seconda volta consecutiva, è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Bayern Monaco dovrà ricaricare le batterie perché l’inizio di stagione non è stato da Inter. Inter-news.it - Inzaghi, c’è un giocatore non da Inter: la sosta per ritrovarlo! – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laper le nazionali permetterà a, non solo di recuperare fisicamente due giocatori dall’infortunio, ma anche di risvegliare mentalmente un pilastro dell’. RECUPERI – Non sempre lapuò essere vista come un male. Anzi, per tanti allenatori si tratta di un buon momento per recuperare determinati giocatori. Non solo fisicamente, come nel caso di Tajon Buchanan e Nicolò Barella per l’, ma anche mentalmente. Sotto questo aspetto,“tifa” per il ritorno a pieno regime di Benjamin Pavard. Il francese, escluso nuovamente dalle convocazioni della Francia per la seconda volta consecutiva, è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Bayern Monaco dovrà ricaricare le batterie perché l’inizio di stagione non è stato da

Inter - sfruttare la sosta per correggere un aspetto : vantaggio per Inzaghi - Bisognerà lavorare sempre di squadra come abbiamo fatto in questi anni». Il tecnico piacentino ha indicato le ragioni alla base delle amnesia in difesa manifestate dai suoi calciatori, spiegando come dovrebbero essere intese: «Non è un problema di difensori, ma di tutta la squadra. Ciò è dovuto alle differenti motivazioni con cui i commissari tecnici di Italia, Germania e Francia hanno deciso di ... (Inter-news.it)

Buchanan - recupero da record : Inzaghi dopo la sosta avrà un'arma in più - Vede la luce anche Buchanan, fermo dal 30 giugno quando si è fratturato la tibia in nazionale, in vista della Copa America. Il canadese procede nel suo percorso di recupero che sta avanzando a tempi... (Ilnerazzurro.it)

Inter - alti e bassi da sosta a sosta : Inzaghi alla ricerca di un equilibrio - La squadra sembra mancare di quella concentrazione necessaria a mantenere il vantaggio o a evitare momenti di blackout, ed è proprio su questo aspetto che si giocheranno le ambizioni stagionali dei nerazzurri. A seguire, la sfida contro gli Young Boys in Champions League offrirà un’altra opportunità per confermare la propria solidità europea, prima del match clou contro la Juventus il 27 ottobre, ... (Inter-news.it)