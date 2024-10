Inter e la partner con Kopron. I fratelli Vergani: «Realtà prestigiosa» (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Inter ha ufficializzato la partnership con Kopron. I due fratelli Paolo e Mario Vergani, titolari dell’azienda leader della logistica industriale, hanno espresso la loro soddisfazione. LEGAME – Paolo e Mario Vergani hanno espresso così la loro soddisfazione riguardo il rinnovo della partner tra Inter e Kopron: «Siamo entusiasti di rinnovare questa partnership con l’Inter, un Club con cui condividiamo una visione orientata all’eccellenza e all’innovazione. Collaborare con una Realtà così prestigiosa ci permette di continuare a crescere e rafforzare la nostra presenza, sia a livello nazionale che Internazionale» ha concluso Mario Vergani. Conclude successivamente Paolo: «L’Inter rappresenta per noi non solo un partner d’eccezione, ma anche un simbolo di tradizione e ambizione, valori che rispecchiano perfettamente la nostra filosofia aziendale. Inter-news.it - Inter e la partner con Kopron. I fratelli Vergani: «Realtà prestigiosa» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ha ufficializzato laship con. I duePaolo e Mario, titolari dell’azienda leader della logistica industriale, hanno espresso la loro soddisfazione. LEGAME – Paolo e Mariohanno espresso così la loro soddisfazione riguardo il rinnovo dellatra: «Siamo entusiasti di rinnovare questaship con l’, un Club con cui condividiamo una visione orientata all’eccellenza e all’innovazione. Collaborare con unacosìci permette di continuare a crescere e rafforzare la nostra presenza, sia a livello nazionale chenazionale» ha concluso Mario. Conclude successivamente Paolo: «L’rappresenta per noi non solo und’eccezione, ma anche un simbolo di tradizione e ambizione, valori che rispecchiano perfettamente la nostra filosofia aziendale.

