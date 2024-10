Incontro con Franco Avagliano sui martiri delle Ardeatine e il fenomeno migratorio italiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Anpi provinciale Forlì-Cesena e la sezione forlivese, nell'ambito delle iniziative per l'ottantesimo delle liberazioni del territorio organizzano, lunedi 14 ottobre alle 17,30 presso la libreria Feltrinelli a Forlì un Incontro con lo storico Mario Avigliano. A dialogare con lui saranno Forlitoday.it - Incontro con Franco Avagliano sui martiri delle Ardeatine e il fenomeno migratorio italiano Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Anpi provinciale Forlì-Cesena e la sezione forlivese, nell'ambitoiniziative per l'ottantesimoliberazioni del territorio organizzano, lunedi 14 ottobre alle 17,30 presso la libreria Feltrinelli a Forlì uncon lo storico Mario Avigliano. A dialogare con lui saranno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese il primo incontro della "Pannolinoteca" - Sabato dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in via Fortis 12 a Forlì si svolgerà il primo incontro della “Pannolinoteca”, un servizio di orientamento-consulenza gratuito gestito dai volontari del Gaaf di Faenza per mamme e papà che vogliono saperne di. (Forlitoday.it)

Nell'anniversario della nascita - un incontro su "Aurelio Saffi - un politico laico a Forlì" - Il circolo UAAR Forlì Cesena organizza domenica 13 ottobre alle ore 18,30 alla Sala di Dioniso di Casa Saffi un incontro su Aurelio Saffi,un politico laico a Forlì in occasione dell'anniversario della nascita. . . Ne parleranno Luigi Ascanio presidente istituto per la storia del Risorgimento Forlì e. (Forlitoday.it)

“Passato - presente e futuro della Comunità albanese a Forlì” : incontro tra storia e musica - L'Accademia di formazione permanente di Auser organizza per mercoledì 10 ottobre, alle ore 15 a Forlì al Palazzo della Provincia, la conferenza “Passato, presente e futuro della Comunità albanese a Forlì” a cura dell’Associazione Juvenilja (musiche dei Balcani dal vivo a cura di Tocosinti). (Forlitoday.it)