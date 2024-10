Il video-interprete simultaneo nella lingua dei segni: al Forum il nuovo servizio per le persone sorde (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si basa sull’inclusione, sull’integrazione e sull’accessibilità il progetto “Hear/T. Ascoltarti ci sta a cuore” che Forum Palermo ha attivato all’interno del centro commerciale. Si tratta di un servizio di video-interpretariato simultaneo in lingua dei segni (Lis), il primo in tutta la Sicilia Palermotoday.it - Il video-interprete simultaneo nella lingua dei segni: al Forum il nuovo servizio per le persone sorde Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si basa sull’inclusione, sull’integrazione e sull’accessibilità il progetto “Hear/T. Ascoltarti ci sta a cuore” chePalermo ha attivato all’interno del centro commerciale. Si tratta di undi-interpretariatoindei(Lis), il primo in tutta la Sicilia

Il video-interprete simultaneo nella lingua dei segni: al Forum il nuovo servizio per le persone sorde - Si chiama "Hear/T. Ascoltarti ci sta a cuore" ed è il primo in tutta la Sicilia che si può gestire in autonomia utilizzando lo smartphone ... (palermotoday.it)

