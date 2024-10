Il sindaco dopo oltre sei ore esce dalla banca: “Sarà mantenuto almeno il bancomat” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAttorno alle 18.30 il sindaco di Londa Tommaso Cuoretti ha abbandonato il “presidio” dentro la filiale di Intesa San Paolo, dove si era “barricato” poco dopo mezzogiorno per protestare contro la chiusura dell’ultimo sportello rimasto Firenzetoday.it - Il sindaco dopo oltre sei ore esce dalla banca: “Sarà mantenuto almeno il bancomat” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAttorno alle 18.30 ildi Londa Tommaso Cuoretti ha abbandonato il “presidio” dentro la filiale di Intesa San Paolo, dove si era “barricato” pocomezzogiorno per protestare contro la chiusura dell’ultimo sportello rimasto

