Guada la foce del fiume con il fuoristrada e resta intrappolato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimini, 11 ottobre 2024 - E' rimasto impantanato. Impantanato nellanel Marano e in una cattiva idea, che dopo una notte movimentata ha portato un riccionese 34enne a pensare bene dire ladelal confine tra Rimini e Riccione con il proprio. Ma quella che doveva essere una bravata, si è ben presto trasformata in un disastro annunciato. Secondo le ricostruzioni, infatti, il 34enne riccionese nella notte tra ieri e oggi stava percorrendo in auto il bagnasciuga della spiaggia dirigendosi da Rimini verso Riccione. Arrivato però alladel Marano l'uomo non ha tentennato un secondo e deciso di cercare di attraversarla con il suv. Il veicolo però è rimasto ben prestodai flutti e dalla sabbia, impantanando sempre di più dopo ogni tentativo disperato del conducente di tirarsi fuori da quella situazione complicata.