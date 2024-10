Firenze, dai misuratori di pressione agli elettrocardiografi: donati gli strumenti per curare a casa gli anziani (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un anno a Firenze 2.500 persone over 65 vengono curate a casa grazie ai Girot, i Gruppi Intervento Rapido Ospedale Territorio. Da oggi le equipe di medici che assistono a domicilio i pazienti avranno nuove attrezzature per rendere ancora più efficaci le cure: si tratta di strumenti per la diagnosi, per l’analisi dei parametri a distanza, elettrocardiografi portatili, misuratori di pressione, strumenti per il trattamento Tens (Stimolazione Transcutanea Elettrica del sistema Nervoso) per la cura del mal di schiena senza farmaci, o per la stimolazione cognitiva e riabilitativa. Gli strumenti sono stati consegnati oggi dalla Fondazione Santa Maria Nuova al reparto di Geriatria dell’Ospedale di Santa Maria Nuova per i Girot. Laprimapagina.it - Firenze, dai misuratori di pressione agli elettrocardiografi: donati gli strumenti per curare a casa gli anziani Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un anno a2.500 persone over 65 vengono curate agrazie ai Girot, i Gruppi Intervento Rapido Ospedale Territorio. Da oggi le equipe di medici che assistono a domicilio i pazienti avranno nuove attrezzature per rendere ancora più efficaci le cure: si tratta diper la diagnosi, per l’analisi dei parametri a distanza,portatili,diper il trattamento Tens (Stimolazione Transcutanea Elettrica del sistema Nervoso) per la cura del mal di schiena senza farmaci, o per la stimolazione cognitiva e riabilitativa. Glisono stati consegnati oggi dalla Fondazione Santa Maria Nuova al reparto di Geriatria dell’Ospedale di Santa Maria Nuova per i Girot.

