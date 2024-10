Laprimapagina.it - Farmaci anti-Alzheimer: c’è una svolta significativa

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sulla rivista “’s & Dementia” si parla di “una” nella ricerca di nuovi, in riferimento ad una molecola che per la prima volta riesce a dare un doppio attacco alla proteina Tau, una di quella che si accumula nel cervello dei malati, colpendola nei 2 punti chiave per la formazione dei grovigli che soffocano i neuroni. Il composto, un inibitore peptidico sviluppato grazie alla biologia computazionale e battezzato Ri-Ag03, per adesso è stato testato con successo in laboratorio e sui moscerini della frutta. I ricercatori lo studieranno ora nei roditori, con la speranza di passare in seguito alla sperimentazione clinica sull’uomo. La ricerca è coordinata dal Regno Unito.