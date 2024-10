Elezioni Liguria 2024, la guida completa: chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ultimo rush elettorale, in Italia, per il 2024. Nei mesi di ottobre e novembre, si rinnovano i Consigli regionali e i presidenti di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. I primi ad andare al voto saranno i cittadini che vivono nell’arco di terra tra Ventimiglia e Luni. Urne aperte per due giornate: il 27 ottobre, dalle ore 7 alle 23, e il 28 ottobre, dalle ore 7 alle 15. Si tratta di Elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura, che sarebbe dovuta avvenire nel 2025. Perché si vota con un anno di anticipo in Liguria? Il governatore Giovanni Toti si è dimesso il 26 luglio 2024 per il coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Genova – che ha coinvolto dirigenti regionali e imprenditori -, su episodi di corruzione. Anche la giunta è decaduta, lasciando ad Alessandro Piana il ruolo di presidente facente funzioni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ultimo rush elettorale, in Italia, per il. Nei mesi di ottobre e novembre, si rinnovano i Consigli regionali e i presidenti di, Emilia-Romagna e Umbria. I primi ad andare al voto saranno i cittadini che vivono nell’arco di terra tra Ventimiglia e Luni. Urne aperte per due giornate: il 27 ottobre, dalle ore 7 alle 23, e il 28 ottobre, dalle ore 7 alle 15. Si tratta dianticipate rispetto alla fine naturale della legislatura, che sarebbe dovuta avvenire nel 2025. Perché si vota con un anno di anticipo in? Il governatore Giovanni Toti si è dimesso il 26 luglioper il coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Genova – che ha coinvolto dirigenti regionali e imprenditori -, su episodi di corruzione. Anche la giunta è decaduta, lasciando ad Alessandro Piana il ruolo di presidente facente funzioni.

