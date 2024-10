Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Sios Novavetro: "Gruppo equilibrato"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Domani inizia il campionato di serie B maschile di pallavolo, cui partecipa anche laSan Severino, inserita nel girone E assieme a squadre di Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e San Marino. Il debutto è atteso per le 18 in casa, al "PalaCiarapica", contro i teramani del Montorio Volley, neopromossi, già affrontati in amichevole nel precampionato. Alla vigilia dell’esordio, la società ha presentato ufficialmente la squadra al Feronia. Oltre al presidente Cesare Martini, erano presenti il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo sport Paolo Paoloni e il direttore sportivo Giovanni Soverchia. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il fatto che la formazione settempedana giochi in un campionato di alto livello: "Il vostro impegno, la vostra voglia di stare insieme e scendere in campo per questa maglia è un orgoglio per San Severino.