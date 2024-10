Dragon Ball Sparking Zero Recensione, Budokai Tenkaichi è tornato! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non tutti sanno che il primo Dragon Ball Budokai Tenkaichi in patria si chiamava Sparking, da cui ha origine il nome del glorioso ritorno di quello che per i fan di lunga data è Dragon Ball “Budokai Tenkaichi 4”: Dragon Ball Sparking Zero. Lungi dall’essere un nuovo inizio, come suggerirebbe lo “Zero” nel titolo, è evidente fin dal primo annuncio che Sparking non si discosta affatto dai suoi predecessori, il che non è un difetto. Del resto, è proprio quello che i fan di lunga data da tutto il mondo si aspettavano: esplosioni, urli, kamehameha e cazzotti. E poi trasformazioni, tinte per capelli di mille colori e un numero altrettanto gargantuesco di personaggi giocabili. Metropolitanmagazine.it - Dragon Ball Sparking Zero Recensione, Budokai Tenkaichi è tornato! Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non tutti sanno che il primoin patria si chiamava, da cui ha origine il nome del glorioso ritorno di quello che per i fan di lunga data è4”:. Lungi dall’essere un nuovo inizio, come suggerirebbe lo “” nel titolo, è evidente fin dal primo annuncio chenon si discosta affatto dai suoi predecessori, il che non è un difetto. Del resto, è proprio quello che i fan di lunga data da tutto il mondo si aspettavano: esplosioni, urli, kamehameha e cazzotti. E poi trasformazioni, tinte per capelli di mille colori e un numero altrettanto gargantuesco di personaggi giocabili.

