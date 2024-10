Dalla chirurgia addominale a quella pancreatica e gastrica, arrivano i robot: addio alla laparoscopia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dalla chirurgia bariatrica e metabolica a quella dell’ernia della parete addominale fino a quella pancreatica, gastrica e colorettale, i robot sono pronti a soppiantare la tradizionale laparoscopia in sala operatoria. Si accumulano infatti le evidenze scientifiche che mostrano, intervento dopo intervento, la superiorità degli interventi chirurgici robotici rispetto a quelli laparoscopici o a cielo aperto. L’accoppiata chirurgo-robot può infatti migliorare gli esiti in sala operatoria, riducendo i tempi di recupero e le complicanze. A fare il punto sullo stato dell’arte sono gli specialisti che hanno preso parte a “Spotlight on robotic surgery”, evento formativo che si è appena concluso a Napoli. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)bariatrica e metabolica adell’ernia della paretefino ae colorettale, isono pronti a soppiantare la tradizionalein sala operatoria. Si accumulano infatti le evidenze scientifiche che mostrano, intervento dopo intervento, la superiorità degli interventi chirurgiciici rispetto a quelli laparoscopici o a cielo aperto. L’accoppiata chirurgo-può infatti migliorare gli esiti in sala operatoria, riducendo i tempi di recupero e le complicanze. A fare il punto sullo stato dell’arte sono gli specialisti che hanno preso parte a “Spotlight onic surgery”, evento formativo che si è appena concluso a Napoli.

