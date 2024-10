Coppia mangia funghi e si intossica: uomo in condizioni serie (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pranzo condito con uno degli ingredienti tipici della stagione autunnale, i funghi, ha comportato per una Coppia una intossicazione severa. Il fatto a Calabritto, dove risiedono i due anziani che dopo poche ore aver consumato il pasto hanno cominicato ad accusare una sintomatologia gastrointestinale sempre più invasiva tanto da decidere di chiamare il 118. All’arrivo dei soccorsi l’uomo è stato trovato privo di conoscenza ed attualmente le sue condizioni sono giudicate serie: marito e moglie sono ricoverati all’ospedale a Oliveto Citro, nella vicina provincia di Salerno, ma le condizioni della donna non appaiono serie.  Immediatamente è scattato il protocollo da intossicazione da funghi, molto probabilmente raccolti in un bosco della zona irpina dallo stesso anziano, da sempre conoscitore di funghi. Anteprima24.it - Coppia mangia funghi e si intossica: uomo in condizioni serie Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pranzo condito con uno degli ingredienti tipici della stagione autunnale, i, ha comportato per unaunazione severa. Il fatto a Calabritto, dove risiedono i due anziani che dopo poche ore aver consumato il pasto hanno cominicato ad accusare una sintomatologia gastrointestinale sempre più invasiva tanto da decidere di chiamare il 118. All’arrivo dei soccorsi l’è stato trovato privo di conoscenza ed attualmente le suesono giudicate: marito e moglie sono ricoverati all’ospedale a Oliveto Citro, nella vicina provincia di Salerno, ma ledella donna non appaiono.  Immediatamente è scattato il protocollo dazione da, molto probabilmente raccolti in un bosco della zona irpina dallo stesso anziano, da sempre conoscitore di

