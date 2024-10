Como-Inter Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca (Di venerdì 11 ottobre 2024) Como-Inter Women è la sesta partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo il pareggio in casa contro la Roma, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte per una nuova sfida. Ecco tutte le informazioni utili su Como-Inter Women. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’Inter Women di Gianpiero Piovani, dopo aver ottenuto una pareggio in campionato nell’ultima sfida casalinga contro la Roma Femminile, torna in campo nel weekend. Nella 6ª giornata di Serie A Femminile giocherà in trasferta contro il Como Women di Stefano Sottili. Ma quando e dove si gioca Como-Inter Women? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 11 ottobre – a partire dalle ore 18:00, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio ‘Ferruccio’ di Seregno (MB). Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle ore 17:30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. Inter-news.it - Como-Inter Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è la sesta partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo il pareggio in casa contro la Roma, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte per una nuova sfida. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Gianpiero Piovani, dopo aver ottenuto una pareggio in campionato nell’ultima sfida casalinga contro la Roma Femminile, torna in campo nel weekend. Nella 6ª giornata di Serie A Femminile giocherà in trasferta contro ildi Stefano Sottili. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 11 ottobre – a partire dalle ore 18:00, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio ‘Ferruccio’ di Seregno (MB). Ilsu-News.it inizierà intorno alle ore 17:30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà latestuale.

