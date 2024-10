Amica.it - Colori avvolgenti e caldi per i capelli dell’autunno inverno 2024

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Terminata l'estate, cresce la voglia di rinnovare il proprio hair look e cambiare colore di. Secondo le sfilate, si andrà versopiùsia per le bionde che per le more. Tendenze coloreautunno: ideedalle sfilate Ad esempio, da Blumarine sono state avvistate chiome bionde rame con sfumature cannella e chantilly mentre da Stella McCartney i colpi di sole sottili e in armonia con la base dominano la scena. Isabel Marant punta sul biondo caldo, Ralph Lauren sul castano luminoso ed Emporio Armani su schiariture rame tono su tono.