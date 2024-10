Chiara Petrolini, feste e grigliate in giardino col neonato già sepolto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiara Petrolini, nuovi dettagli sulle abitudini della studentessa che ha ucciso e sepolto i due neonati in giardino a Traversetolo Nuovi dettagli inquietanti emergono sulle abitudini di Chiara Petrolini, la giovane che ha ucciso i suoi due bambini e li ha sepolti nel giardino di casa. A raccontarli ai microfoni di “Mattino Cinque News” è la vicina di casa: «Questa storia mi ha ferita. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita». In estate la giovane ha organizzato delle feste tra amici in giardino e una si è svolta quando c’era già uno dei neonati sepolti. «Non so se si trattasse di grigliate o pizzate, comunque parlavano come si fa in maniera normale tra amici» ha detto la vicina. 361magazine.com - Chiara Petrolini, feste e grigliate in giardino col neonato già sepolto Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024), nuovi dettagli sulle abitudini della studentessa che ha ucciso ei due neonati ina Traversetolo Nuovi dettagli inquietanti emergono sulle abitudini di, la giovane che ha ucciso i suoi due bambini e li ha sepolti neldi casa. A raccontarli ai microfoni di “Mattino Cinque News” è la vicina di casa: «Questa storia mi ha ferita. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita». In estate la giovane ha organizzato delletra amici ine una si è svolta quando c’era già uno dei neonati sepolti. «Non so se si trattasse dio pizzate, comunque parlavano come si fa in maniera normale tra amici» ha detto la vicina.

