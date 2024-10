Carlos Tavares: «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro: «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Sento da parte vostra rabbia, un certo livore. Lo stesso atteggiamento che hanno i lavoratori. È una situazione molto difficile, ma i regolamenti non sono stati imposti da Stellantis. Non è corretto fare una grande insalata». Si difende così Carlos Tavares dalla pioggia di domande, critiche e richieste che arrivano dai parlamentari Italiani. Oggi, venerdì 11 ottobre, il numero uno di Stellantis è stato chiamato a comparire in audizione di fronte alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. «Abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo lavorato molto duramente per fare in modo che le vetture e i componenti che usiamo siano in linea con i requisiti fissati», ha detto Tavares durante l’audizione. «Vi chiediamo – ha aggiunto – stabilità della regolamentazione perché nel nostro settore i tempi sono lunghi, dobbiamo programmare con largo anticipo». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Sento da parte vostra rabbia, un certo livore. Lo stesso atteggiamento che hanno i lavoratori. È una situazione molto difficile, ma i regolamenti non sono stati imposti da. Non è corretto fare una grande insalata». Si difende cosìdalla pioggia di domande, critiche e richieste che arrivano dai parlamentarini. Oggi, venerdì 11 ottobre, il numero uno diè stato chiamato a comparire in audizione di fronte alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. «Abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo lavorato molto duramente per fare in modo che le vetture e i componenti che usiamo siano in linea con i requisiti fissati», ha dettodurante l’audizione. «Vi chiediamo – ha aggiunto – stabilità della regolamentazione perché nel nostro settore i tempi sono lunghi, dobbiamo programmare con largo anticipo».

