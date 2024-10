Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 20.53, avvertita in tutta la zona della Solfatara (Di venerdì 11 ottobre 2024) scossa di terremoto alle 20.53 di questa sera nei Campi Flegrei: avvertita in tutta la zona e nei quartieri occidentali di Napoli. Fanpage.it - Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 20.53, avvertita in tutta la zona della Solfatara Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di20.53 di questa sera neiinlae nei quartieri occidentali di Napoli.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Campi Flegrei - Giulivo (Protezione Civile) : ‚ÄúLa sfida dei test √® arrivare al cittadino‚ÄĚ - it. Il riferimento √® agli oltre 1500 cittadini che si sono iscritti alla prova di evacuazione prevista per domani. Ma la vera sfida √® coinvolgere i cittadini, perch√© sono loro i destinatari del piano; il cittadino √® attore e non comparsa di una pianificazione di allontanamento, √® fondamentale arrivare a lui‚ÄĚ. (Anteprima24.it)

IT-Alert Campi Flegrei - Fabio Ciciliano : ¬ęSfasature sistema saranno corrette¬Ľ - ¬ęIl sistema si sta testando tutto, dall'analisi dell'evento fisico fino all'accoglienza dei cittadini nelle regioni gemellate, attraverso un percorso che √® concentrato in... (Ilmattino.it)

IT-Alert Campi Flegrei - prove allo zoo di Napoli : evacuata anche la tigre di peluche dallo zoo - Prove di evacuazione allo zoo di Napoli in caso di eruzione dei Campi Flegrei. Protagonisti due ospiti in carne della struttura, un lemure e un alpaca, ma anche - ed è la vera... (Ilmattino.it)