Caino e Abele apre la stagione al teatro Pirandello | a grande richiesta ci sarà una replica in più

Il musical "Caino e Abele" dell'agrigentino Tony Cucchiara aprirà la stagione al teatro Pirandello il 19 ottobre. Spettacoli in programma sabato 19 ottobre alle 21 e domenica 20 ottobre alle 17,30 come da consuetudine. A grande richiesta è stata aggiunta un'ulteriore replica che si terrà domenica

