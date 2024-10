Bocciato all’esame prende a sberle l’istruttore di guida e a calci la macchina Prima aveva pregato

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pretende di essere promossodinonostante avesse dimostrato più volte di non conoscere elementari nozioni di sicurezza e, quando non ottiene ad averla vinta, picchia l’esaminatore. E’ successo a Vicenza. Protagonista della vicenda, un 25enne originario del Mali. Tutto a inizio in una maniera già inconsueta. Il giovane,di mettersi allaper affrontare l’esame pratico che lo divide dall’ottenimento della patente, si toglie le scarpe e lascia diversi minuti in attesa l’esaminatore, già a bordo con altri due passeggeri, per pregare inginocchiandosi più volte davanti alla vettura.