Oasport.it - Ambesi non ci sta: “Qualcuno pecca di lesa maestà verso Sinner. Medvedev come Roddick”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Facciamo parlare i numeri. Massimiliano(giornalista e analista di Eurosport), ospite dell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha approfondito i temi d’attualità legati al tennis e nel caso specifico ai riscontri che stanno emergendo dai tornei dello swing asiatico. In primis, si è partiti dalla netta affermazione nei quarti di finale di Jannikcontro il russo Daniilsullo score di 6-1 6-4, che ha permesso all’altoatesino (n.1 del mondo) di conquistare per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali di questo evento. “L’inizio del match di Shanghai mi ha ricordato quello della semifinale di Miami di quest’anno.è stato asfaltato, anche perché condizionato da un problema fisico.