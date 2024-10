Aggressione agli agenti della municipale, Cisl Fp: "Tutelare la sicurezza dei lavoratori" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Solidarietà agli agenti della polizia municipale colpiti mentre svolgevano il proprio servizio. La manifesta la Cisl funzione pubblica dopo l'Aggressione avvenuta ieri sera in centro. "I lavoratori pubblici sono sempre più esposti alla violenza - commenta Danilo Sottile, segretario generale Cisl Cataniatoday.it - Aggressione agli agenti della municipale, Cisl Fp: "Tutelare la sicurezza dei lavoratori" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Solidarietàpoliziacolpiti mentre svolgevano il proprio servizio. La manifesta lafunzione pubblica dopo l'avvenuta ieri sera in centro. "Ipubblici sono sempre più esposti alla violenza - commenta Danilo Sottile, segretario generale

