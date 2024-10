Thesocialpost.it - Addio a Marcello Mutti, re delle conserve omonime

(Di venerdì 11 ottobre 2024), imprenditore d’altri tempi e leader dell’azienda conserviera che porta il suo nome, è morto a 83 anni. Con lui se ne va un pezzo importante del made in Italy, in particolare nel settore del pomodoro. La sua azienda, nata a Parma, sotto la sua guida è diventata un punto di riferimento per il mercato italiano e internazionale.Leggi anche: Javier Zanetti interrogato in Questura. “Gli ultras? Non facevano nulla di male” “Il valore che ci lascia è quello di vedere l’azienda come qualcosa di più di un’attività economica“, ha dichiarato il figlio Francesco, attuale amministratore delegato della. “La progettualità e il rispetto per le persone sono stati sempre al centro della sua visione”. La carriera diNato il 25 dicembre 1940,si era laureato in Economia e Commercio.