Accoltellato al torace a Rozzano, 30enne muore in ospedale (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 30 anni è morto la scorsa notte a Rozzano, Milano, dopo essere stato Accoltellato. Il ragazzo, italiano, classe 1993, è stato trovato dai carabinieri a terra in Viale Romagna, attorno alle 3.30 del mattino e trasportato all'ospedale Humanitas di Milano, dove è deceduto. Il giovane, che viveva a Rozzano, al Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 30 anni è morto la scorsa notte a, Milano, dopo essere stato. Il ragazzo, italiano, classe 1993, è stato trovato dai carabinieri a terra in Viale Romagna, attorno alle 3.30 del mattino e trasportato all'Humanitas di Milano, dove è deceduto. Il giovane, che viveva a, al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Rozzano - uomo accoltellato al petto in strada : trovato dai carabinieri - morto in ospedale a Milano - Uomo accoltellato in strada a Rozzano, soccorso è deceduto dopo il ricovero in ospedale: indagini in corso. (Notizie.virgilio.it)

Omicidio a Rozzano - ragazzo accoltellato e lasciato in strada agonizzante : 30enne muore in ospedale - Un ragazzo di 30 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Rozzano, nel Milanese. L'aggressione è avvenuta nella notte. Il giovane è stato trovato a terra per... (Leggo.it)

Rozzano - accoltellato e lasciato in strada : morto 30enne residente della zona - incensurato - Solo poche ore fa, il sindaco Gianni Ferretti, aveva postato: “La città non è il Bronx, basta luoghi comuni” e, in tanti, hanno visto – nelle parole del primo cittadino – una ‘risposta’ a Fedez. Ospitiamo un quartiere popolare che è il più grande d’Italia e uno dei più grandi d’Europa (nei palazzi Aler vivono 14. (Dayitalianews.com)