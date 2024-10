A Wembley storica vittoria della Grecia contro l’Inghilterra: la dedica a Baldock è da brividi (Di venerdì 11 ottobre 2024) storica vittoria della Grecia in Nations League, che vince in Inghilterra imponendosi per 2-1. L’eroe della serata è Vangelis Pavlidis, autore di una doppietta. Inutile la rete di Bellingham per il momentaneo pareggio dei Three Lions. Il momento più emozionante e struggente è stato all’inizio della partita, quando i 22 giocatori in campo hanno osservato un minuto di silenzio per George Baldock, morto tragicamente proprio due giorni fa in circostanze tutte da chiarire. Il giocatore è stato ritrovato senza vita nella piscina di casa sua, con una bottiglia di vodka vicino a lui. Questa sarebbe stata la sua partita per eccellenza: Baldock infatti era nato in Inghilterra, ma aveva anche la cittadinanza greca e infatti aveva deciso di giocare per la Nazionale della Grecia. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)in Nations League, che vince in Inghilterra imponendosi per 2-1. L’eroeserata è Vangelis Pavlidis, autore di una doppietta. Inutile la rete di Bellingham per il momentaneo pareggio dei Three Lions. Il momento più emozionante e struggente è stato all’iniziopartita, quando i 22 giocatori in campo hanno osservato un minuto di silenzio per George, morto tragicamente proprio due giorni fa in circostanze tutte da chiarire. Il giocatore è stato ritrovato senza vita nella piscina di casa sua, con una bottiglia di vodka vicino a lui. Questa sarebbe stata la sua partita per eccellenza:infatti era nato in Inghilterra, ma aveva anche la cittadinanza greca e infatti aveva deciso di giocare per la Nazionale

