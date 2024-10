Univers unveils EnOS™ Ark, the award-winning end-to-end AI decarbonization software for global enterprises (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) - Industry's first AI powered end-to-end decarbonization software solution receives recognition from the United Nations global Compact Network Singapore SINGAPORE - Media OutReach Newswire - 10 October 2024 - Univers, the global decarbonization software leader headquartered in Singapore, is pleased to showcase the capabilities of EnOS™ Ark ('Ark'), an all-in-one enterprise decarbonization software as a Service (SaaS) solution that provides comprehensive, validated data and insights to empower enterprises to take decisive corporate climate action. Testament to Ark's capabilities in empowering enterprises to achieve net zero, Univers has been honored with the Sustainable Solutions award, presented by the United Nations global Compact Network Singapore (GCNS). Liberoquotidiano.it - Univers unveils EnOS™ Ark, the award-winning end-to-end AI decarbonization software for global enterprises Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) - Industry's first AI powered end-to-endsolution receives recognition from the United NationsCompact Network Singapore SINGAPORE - Media OutReach Newswire - 10 October 2024 -, theleader headquartered in Singapore, is pleased to showcase the capabilities ofArk ('Ark'), an all-in-one enterpriseas a Service (SaaS) solution that provides comprehensive, validated data and insights to empowerto take decisive corporate climate action. Testament to Ark's capabilities in empoweringto achieve net zero,has been honored with the Sustainable Solutions, presented by the United NationsCompact Network Singapore (GCNS).

