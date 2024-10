Ucraina, Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo ‘piano per la vittoria’ per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una “pace giusta”. “Grazie a Giorgia e al governo italiano per l’attenzione a questo piano e alla nostra strategia”, dice Zelensky dopo l’incontro a Villa Pamphili. Il presidente ucraino fa tappa in Italia in una giornata caratterizzata da incontri a Londra con il premier britannico Keir Starmer e a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron. ”Ringrazio l’Italia e personalmente te Giorgia per aver sostenuto in modo forte e sincero l’Ucraina e il nostro popolo durante la guerra. Spero di poter discutere le condizioni della pace il prima possibile”, dice il leader ucraino. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr, presidente dell’, sbarca a Roma e presenta a Giorgia, presidente del Consiglio, il suo ‘per la vittoria’ per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una “”. “Grazie a Giorgia e al governo italiano per l’attenzione a questoe alla nostra strategia”, dicedopo l’incontro a Villa Pamphili. Il presidente ucraino fa tappa in Italia in una giornata caratterizzata da incontri a Londra con il premier britannico Keir Starmer e a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron. ”Ringrazio l’Italia e personalmente te Giorgia per aver sostenuto in modo forte e sincero l’e il nostro popolo durante la guerra. Spero di poter discutere le condizioni dellail prima possibile”, dice il leader ucraino.

Meloni incontra Zelensky : “Italia con Ucraina fino a quando sarà necessario” - L'annuncio: a luglio 2025 a Roma la conferenza per la ricostruzione L'Italia sarà accanto all'Ucraina fino a quando sarà necessario. "L'Ucraina non è sola, le saremo […]. La presidente del Consiglio riceve il leader ucraino. E' il messaggio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invia da Roma dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Sbircialanotizia.it)

Ucraina - Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” - "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questo piano e alla nostra strategia'', dice Zelensky […]. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo 'Piano per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "pace giusta". (Periodicodaily.com)

L'incontro tra Meloni e Zelensky a Roma : "La pace non può essere una resa" - Il Presidente ucraino, dal canto suo, ha illustrato alla premier italiana il 'Piano ucraino per la vittoria'. Non si tratta di forma, è per noi una forma di continuità necessaria di sostegno all'Ucraina, una nazione che è stata brutalmente, ingiustificatamente e illegalmente aggredita ormai 955 giorni fa dalla Federazione russa che non accettava l'idea di un'Ucraina prospera, democratica e ... (Agi.it)