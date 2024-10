“TikTok è nicotina digitale, provoca danni alla salute mentale di bimbi e ragazzi”: 14 Stati americani fanno causa alla piattaforma cinese (Di giovedì 10 ottobre 2024) “La generazione Z è la prima a crescere completamente immersa nella tecnologia digitale, ma a quale prezzo?” Questa domanda, sempre più pressante, ha spinto un gruppo bipartisan di 14 procuratori generali di diversi Stati americani a intentare una causa contro TikTok, accusando la piattaforma di aver reso i giovani “dipendenti” dai suoi contenuti, danneggiando gravemente la loro salute mentale. La piattaforma social cinese torna così ancora una volta sul banco degli imputati, ma ora al centro della controversia non c’è la sicurezza nazionale o la presunta raccolta illegale di dati, ma il benessere psichico dei giovani utenti. La coalizione di procuratori, guidata da Letitia James, procuratrice generale di New York, e Rob Bonta, procuratore generale della California, ha presentato una serie di ricorsi separati contro ByteDance, la società madre di TikTok. Ilfattoquotidiano.it - “TikTok è nicotina digitale, provoca danni alla salute mentale di bimbi e ragazzi”: 14 Stati americani fanno causa alla piattaforma cinese Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “La generazione Z è la prima a crescere completamente immersa nella tecnologia, ma a quale prezzo?” Questa domanda, sempre più pressante, ha spinto un gruppo bipartisan di 14 procuratori generali di diversia intentare unacontro, accusando ladi aver reso i giovani “dipendenti” dai suoi contenuti, danneggiando gravemente la loro. Lasocialtorna così ancora una volta sul banco degli imputati, ma ora al centro della controversia non c’è la sicurezza nazionale o la presunta raccolta illegale di dati, ma il benessere psichico dei giovani utenti. La coalizione di procuratori, guidata da Letitia James, procuratrice generale di New York, e Rob Bonta, procuratore generale della California, ha presentato una serie di ricorsi separati contro ByteDance, la società madre di

