Pauroso incidente al Gran Piemonte: Oomen sbanda e cade in discesa travolto dal compagno di squadra (Di giovedì 10 ottobre 2024) La 103a edizione del Gran Piemonte è stata caratterizzata dalla bruttissima caduta nel finale dell'olandese Sam Oomen: mentre era a tutta velocità, in discesa nel gruppo di testa in fuga, ha perso il controllo della propria bici venendo travolto dal compagno di squadra Julien Bernard.

Gran Piemonte 2024 - la gioia di Powless : “Corriamo per giornate come questa” - Ho deciso di forzare in salita andando più regolare nei tratti in pianura. . Lo ha detto il vincitore del Gran Piemonte 2024, Neilson Powless, intervistato all’arrivo di Borgomanero dopo un gran trionfo in solitaria per lo statunitense della EF Education EasyPost: “Quando ho attaccato non sapevo il mio vantaggio quindi continuavo a girarmi. (Sportface.it)

Highlights Gran Piemonte 2024 : Powless trionfa in solitaria (VIDEO) - LA CRONACA GLI HIGHLIGHTS DEL GRAN PIEMONTE 2024 The post Highlights Gran Piemonte 2024: Powless trionfa in solitaria (VIDEO) appeared first on SportFace. Tanto spettacolo nei 182 km con partenza da Valdengo e arrivo a Borgomanero, alla fine lo scatto di Neilson Powless (EF Education EasyPost) è quello vincente e il suo attacco nel finale diventa irresistibile, fino al traguardo in cui alza le ... (Sportface.it)

Gran Piemonte 2024 : Neilson Powless trionfa in solitaria. Quarto Filippo Magli - Per loro vantaggio massimo che ha superato i 5?, con il gruppo a gestire la situazione. Quattro uomini sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara: Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36. Alle sue spalle volata di gruppo per il piazzamento che è andata a Corbin Strong (Israel – Premier Tech) davanti ad Alex Aranburu ... (Oasport.it)