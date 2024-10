Paolini-Zheng, WTA Wuhan 2024: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver ottenuto due successi abbastanza convincenti su Yue Yuan ed Erika Andreeva, si alza l’asticella domani per Jasmine Paolini contro la temibile Qinwen Zheng ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. A confronto la terza e la quinta testa di serie del tabellone, la n.6 e la n.7 del ranking mondiale, la campionessa olimpica di doppio (insieme a Sara Errani) e l’oro olimpico in carica di singolare. La tavola è apparecchiata per una partita di alto profilo, che potrebbe rappresentare un antipasto delle WTA Finals di Riyadh. Paolini è infatti ormai certa della qualificazione (sia in singolare che in doppio), mentre la padrona di casa cinese sta battagliando con le americane Emma Navarro e Danielle Collins per l’ottavo e ultimo slot a disposizione per la prestigiosa kermesse di fine stagione. Oasport.it - Paolini-Zheng, WTA Wuhan 2024: orario, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver ottenuto due successi abbastanza convincenti su Yue Yuan ed Erika Andreeva, si alza l’asticella domani per Jasminecontro la temibile Qinwenai quarti di finale del WTA 1000 di. A confronto la terza e la quinta testa di serie del tabellone, la n.6 e la n.7 del ranking mondiale, la campionessa olimpica di doppio (insieme a Sara Errani) e l’oro olimpico in carica di singolare. La tavola è apparecchiata per una partita di alto profilo, che potrebbe rappresentare un antipasto delle WTA Finals di Riyadh.è infatti ormai certa della qualificazione (sia in singolare che in doppio), mentre la padrona di casa cinese sta battagliando con le americane Emma Navarro e Danielle Collins per l’ottavo e ultimo slot a disposizione per la prestigiosa kermesse di fine stagione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolini-Zheng in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - La cinese ha vinto entrambi i precedenti datati 2023: prima sulla terra rossa di Palermo, dove si aggiudicò il trofeo imponendosi in tre set sull’azzurra finale, poi sul cemento di Zhengzhou, vincendo invece in due set. Pubblico sempre molto presente per gli incontri di Zheng Qinwen, assicurate una bella cornice e atmosfera per il match. (Sportface.it)

LIVE Paolini-Yuan - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : azzurra in campo dopo Zheng-Cristian - Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Yue Yuan. Verosimilmente, una vittoria quest’oggi consegnerebbe la qualificazione anche prima del verdetto domenicale a Wuhan. Ricordiamo che Paolini giocherà le WTA Finals sia in singolo che in doppio, a Ryhadh (UAE) e che si giocheranno sulla stessa superficie di ... (Oasport.it)

LIVE Paolini-Yuan - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : inizia il cammino dell’azzurra dopo Zheng-Cristian - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Buongiorno appassionati di tennis e fedeli lettori di OA Sport, vi informiamo che il match della n. Paolini è infatti quinta nella race ed ha un margine di circa 1400 punti su Zheng Quinwen, ottava, per poi scendere ancora di 293 punti trovando Danielle Collins a 3177 lunghezze. (Oasport.it)