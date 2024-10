Oltre 120mila Persone in Abruzzo Costrette a Rinunciare alle Cure Mediche Essenziali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pescara - Il recente rapporto della Fondazione Gimbe rivela una drammatica realtà sanitaria in Abruzzo, evidenziando che più di 120mila cittadini sono costretti a Rinunciare alle Cure Mediche a causa di difficoltà economiche. Il consigliere regionale ed ex assessore alla Sanità, Silvio Paolucci (PD), ha espresso preoccupazione per i dati allarmanti emersi dall’analisi, che ha preso in considerazione le informazioni Istat del 2023 riguardanti il sistema sanitario nazionale. Secondo il rapporto, l’Abruzzo ha il 9,2% di famiglie che non possono permettersi di accedere alle Cure, ben al di sopra della media nazionale del 7,6%. Questo pone la regione tra le più problematiche in Italia, posizionandola al quarto posto dopo Sardegna, Lazio e Marche. In termini assoluti, 120.704 Persone rimangono escluse da prestazioni sanitarie fondamentali, un dato che fotografa una situazione grave. Abruzzo24ore.tv - Oltre 120mila Persone in Abruzzo Costrette a Rinunciare alle Cure Mediche Essenziali Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pescara - Il recente rapporto della Fondazione Gimbe rivela una drammatica realtà sanitaria in, evidenziando che più dicittadini sono costretti aa causa di difficoltà economiche. Il consigliere regionale ed ex assessore alla Sanità, Silvio Paolucci (PD), ha espresso preoccupazione per i dati allarmanti emersi dall’analisi, che ha preso in considerazione le informazioni Istat del 2023 riguardanti il sistema sanitario nazionale. Secondo il rapporto, l’ha il 9,2% di famiglie che non possono permettersi di accedere, ben al di sopra della media nazionale del 7,6%. Questo pone la regione tra le più problematiche in Italia, posizionandola al quarto posto dopo Sardegna, Lazio e Marche. In termini assoluti, 120.704rimangono escluse da prestazioni sanitarie fondamentali, un dato che fotografa una situazione grave.

