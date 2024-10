Lanazione.it - “Non c’è due senza te!”, due appuntamenti a Prato e a Montemurlo

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Sabato 12 ottobre Admo Regione Toscana odv organizza "Non c'è duete!" allo scopo di sensibilizzare la popolazione alla donazione delle cellule staminali emopoietiche, ain piazza del Comune e aal Parco cittadino dalle 10 alle 18. In queste postazioni, oltre a ricevere informazioni, sarà possibile per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 35 anni e di peso superiore ai 50 kg, iscriversi al Registro italiano dei donatori di midollo osseo facendo la tipizzazione salivare. L'iscrizione all'Ibmdr consentirà loro, in caso di compatibilità, di poter salvare chi, malato di leucemia o di altra grave patologia del sangue, ha come ultima possibilità di salvezza il trapianto di cellule staminali emopoietiche. Entrambe le manifestazioni sono dedicate a Lorenzo, un giovane dimorto di leucemia la scorsa primavera.