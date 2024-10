Nations League, Italia-Belgio 2-2: De Cuyper e Trossard rispondono a Cambiaso e Retegui (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio nella gara valida per la terza giornata di Nations League. All’Olimpico di Roma, Azzuri in vantaggio con Cambiaso al 1’e raddoppio di Retegui. De Cuyper accorcia le distanze al 42? su calcio di punizione dopo il cartellino rosso di Pellegrini espulso per una entrata pericolosa su Theate. Al 6? pareggio di Trossard. Lapresse.it - Nations League, Italia-Belgio 2-2: De Cuyper e Trossard rispondono a Cambiaso e Retegui Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’pareggia 2-2 contro ilnella gara valida per la terza giornata di. All’Olimpico di Roma, Azzuri in vantaggio conal 1’e raddoppio di. Deaccorcia le distanze al 42? su calcio di punizione dopo il cartellino rosso di Pellegrini espulso per una entrata pericolosa su Theate. Al 6? pareggio di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - Mentre l’Italia comanda il girone con il massimo dei punti, il Belgio ha avuto un percorso più incostante: la squadra di Domenico Tedesco ha vinto il match inaugurale contro Israele, ma è stata sconfitta in Francia, ottenendo solo 3 dei 6 punti disponibili. 56? Massimo sforzo offensivo del Belgio. (Oasport.it)

Probabili formazioni Italia-Israele : Nations League 2024/2025 - Ballottaggi: Baribo 55% – Khalaili 45% Indisponibili: Salomon, Dasa, Turgeman Squalificati: – The post Probabili formazioni Italia-Israele: Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. Archiviata la sfida con il Belgio, per gli azzurri è tempo di pensare all’ultima sfida di questa finestra per le nazionali: in caso di vittoria la formazione italiana metterebbe una seria ipoteca sulla ... (Sportface.it)

Highlights e gol Inghilterra-Grecia 1-2 - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Ritmi bassi sin dall’inizio a Wembley con gli ospiti che si portano avanti con Pavlidis, che trova anche il gol del raddoppio all’83’, ma viene annullato dal Var. . The post Highlights e gol Inghilterra-Grecia 1-2, Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Bellingham trova un insperato pareggio all’87’, ma Pavlidis trova il match winner a tempo praticamente scaduto. (Sportface.it)