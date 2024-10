Musolino: «Contattata per passare alla maggioranza», botta e risposta tra Renzi e La Russa (Di giovedì 10 ottobre 2024) È scontro tra Matteo Renzi e il presidente del Senato Ignazio La Russa, con il leader di Italia Viva che ha rivelato un presunto tentativo della seconda carica dello stato di convincere Dafne Musolino, senatrice di Iv, a passare alla maggioranza per facilitare il voto sul candidato proposto dal governo per la Corte Costituzionale, Francesco Saverio Marini. Secondo Renzi, La Russa avrebbe cercato di «prendere uno per uno i nostri», incontrando Musolino a pranzo in un ristorante del Senato. Musolino ha confermato a Repubblica l’incontro: «Sì, c’è stato un contatto con il presidente La Russa, qualche giorno fa eravamo al ristorante del Senato e mi ha chiesto di parlare un attimo», ha raccontato la senatrice. «È stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile. Lettera43.it - Musolino: «Contattata per passare alla maggioranza», botta e risposta tra Renzi e La Russa Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È scontro tra Matteoe il presidente del Senato Ignazio La, con il leader di Italia Viva che ha rivelato un presunto tentativo della seconda carica dello stato di convincere Dafne, senatrice di Iv, aper facilitare il voto sul candidato proposto dal governo per la Corte Costituzionale, Francesco Saverio Marini. Secondo, Laavrebbe cercato di «prendere uno per uno i nostri», incontrandoa pranzo in un ristorante del Senato.ha confermato a Repubblica l’incontro: «Sì, c’è stato un contatto con il presidente La, qualche giorno fa eravamo al ristorante del Senato e mi ha chiesto di parlare un attimo», ha raccontato la senatrice. «È stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile.

