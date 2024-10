Ilfattoquotidiano.it - Morata e la depressione: “Ogni giorno hai una persona dentro contro cui lottare: ecco perché sono andato via dalla Spagna”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Calciatore, attore o impiegato. Lapuò colpire chiunque, anche chi vive una vita apparentemente “privilegiata”. Alvaroè l’ennesima conferma e – in una lunga intervista alla radio spagnola Copa – ne ha discusso apertamente: “Quando attraversi momenti davvero difficili, come lao gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai unacui devinotte. Alla fine per me la cosa migliore era andarmene viaera una situazione che non potevo più sopportare”. Insulti e critiche dai tifosi che si trasformano in ansie da combattere nel quotidiano: il peggio, per lui, si materializza negli ultimi mesi a Madrid e durante l’ultimo Europeo.