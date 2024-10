Mercato San Severino: il nuovo sito istituzionale on-line, ancora più semplice e accessibile (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da stamattina è online il nuovo sito istituzionale del Comune di Mercato S. Severino. Veste grafica nuova, servizi implementati, navigazione ancora più accessibile, semplificata e trasparente. Il restyling del portale è frutto di un finanziamento di circa 60mila euro ottenuto grazie al PNRR nella misura denominata ‘servizi e cittadinanza digitale’. Il nuovo sito Il nuovo sito, che è stato realizzato secondo le linee Guida di Designers Italia per i siti web della PA redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), ha l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione. Il nuovo portale web fornisce una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e risponde ad una maggiore interattività tra l’Amministrazione ed i cittadini, favorendone la partecipazione. Zon.it - Mercato San Severino: il nuovo sito istituzionale on-line, ancora più semplice e accessibile Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da stamattina è onildel Comune diS.. Veste grafica nuova, servizi implementati, navigazionepiù, semplificata e trasparente. Il restyling del portale è frutto di un finanziamento di circa 60mila euro ottenuto grazie al PNRR nella misura denominata ‘servizi e cittadinanza digitale’. IlIl, che è stato realizzato secondo lee Guida di Designers Italia per i siti web della PA redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), ha l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione. Ilportale web fornisce una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e risponde ad una maggiore interattività tra l’Amministrazione ed i cittadini, favorendone la partecipazione.

