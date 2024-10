Maltempo, arriva la "coda" dell'uragano Kirk. E in Trentino cresce l'allerta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Maltempo delle ultime ore, che ha destato non poca preoccupazione in Trentino e in Alto Adige, soprattutto sul versante dei fiumi, è tutt’altro che terminato. La conferma, infatti, arriva da Manuel Mazzoleni di 3BMeteo.“Dall’Atlantico arriveranno a grandi passi i resti dell’ex uragano Kirk Trentotoday.it - Maltempo, arriva la "coda" dell'uragano Kirk. E in Trentino cresce l'allerta Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ile ultime ore, che ha destato non poca preoccupazione ine in Alto Adige, soprattutto sul versante dei fiumi, è tutt’altro che terminato. La conferma, infatti,da Manuel Mazzoleni di 3BMeteo.“Dall’Atlantico arriveranno a grandi passi i resti’ex

Dopo il maltempo potrebbe arrivare il caldo africano : fino a 34°C come in estate - Nei prossimi giorni, le temperature potrebbero raggiungere i 34-35°C in alcune zone. Le temperature saranno ancora più alte tra oggi, mercoledì 9 ottobre, e domani, giovedì 10 ottobre. . Il termometro potrà salire anche oltre i 30° in Sicilia. Anche alcune zone del Centro, le temperature saranno in aumento, con valori più piacevoli: 25° previsti in Lazio e in Toscana: temperature decisamente ... (Tvzap.it)

Maltempo - arriva la 'coda' dell'uragano Kirk : attesi nuovi nubifragi nel Bresciano - Martedì, il Nord Italia è stato colpito da una forte ondata di maltempo, con intense piogge e violente raffiche di vento: nella nostra provincia, la conta dei danni parla di frane, allagamenti, alberi caduti e persino il tetto di una scuola scoperchiato (foto). Purtroppo, non è ancora finita... (Bresciatoday.it)

Maltempo - arriva la 'coda' dell'urgano Kirk : attesi nuovi nubifragi nel Bresciano - Martedì, il Nord Italia è stato colpito da una forte ondata di maltempo, con intense piogge e violente raffiche di vento: nella nostra provincia, la conta dei danni parla di frane, allagamenti, alberi caduti e persino il tetto di una scuola scoperchiato (foto). Purtroppo, non è ancora finita... (Bresciatoday.it)

Maltempo - oggi tregua meteo : domani arriva uragano Kirk - L'allerta arancione […] The post Maltempo, oggi tregua meteo: domani arriva uragano Kirk appeared first on L'Identità. . La giornata del 9 ottobre risente della pioggia caduta nelle 24 ore precedenti. (Adnkronos) – Il maltempo concede una tregua oggi all'Italia, il quadro meteo migliora ma l'allerta rimane. (Lidentita.it)

Maltempo - oggi tregua meteo : domani arriva uragano Kirk - La giornata del 9 ottobre risente della pioggia caduta nelle 24 ore precedenti. Si spiega così l'allerta rossa per rischio idrogeologico che scatta in Veneto per i fiumi, in particolare per Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e Piave pedemontano. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)