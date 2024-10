Lopez: in radio “un gioco ben studiato” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall’11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Un gioco ben studiato”, il primo singolo di Lopez per disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4 ottobre. “Un gioco ben studiato” è un brano ironico e volutamente leggero nei termini e nel sound, che racconta una storia colma di tradimenti, dispetti, e piccoli grandi problemi tra due persone che faticano a stare insieme. I litigi tra i due della coppia sono rappresentati come un processo in tribunale nel quale c’è un sempre presente dualismo tra la voglia di allontanarsi e quella di stare insieme, la trama è spezzata però da un momento di riflessione in cui la consapevolezza della situazione prende il sopravvento sull’ironia del brano. Laprimapagina.it - Lopez: in radio “un gioco ben studiato” Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall’11 ottobre 2024 sarà in rotazionefonica “Unben”, il primo singolo diper disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4 ottobre. “Unben” è un brano ironico e volutamente leggero nei termini e nel sound, che racconta una storia colma di tradimenti, dispetti, e piccoli grandi problemi tra due persone che faticano a stare insieme. I litigi tra i due della coppia sono rappresentati come un processo in tribunale nel quale c’è un sempre presente dualismo tra la voglia di allontanarsi e quella di stare insieme, la trama è spezzata però da un momento di riflessione in cui la consapevolezza della situazione prende il sopravvento sull’ironia del brano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Un Gioco Ben Studiato” è Il Primo Singolo di Lopez in Arrivo l’11 Ottobre - Una narrazione ironica di relazioni complicate “Un gioco ben studiato” si distingue per il suo tono ironico e un sound leggero, che accompagna una storia ricca di tradimenti, dispetti e piccole grandi difficoltà in una relazione. Cresciuto in questa città, ha maturato un’esperienza di vita di ventuno anni, arricchita da un percorso accademico che lo ha portato a conseguire una laurea in ... (Spettacolo.periodicodaily.com)