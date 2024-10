La Figc vuole il Var a chiamata Repubblica | Gravina chiede permesso per sperimentare in Serie C

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Var anon è solo una suggestione, ma secondo quanto riferisce “La” oggi in edicola, per lasi tratta di una reale possibilità. Il presidente Gabriele, infatti, avrebbe inviato una lettera all’IFABndo in via ufficiale ilperinC e in alcuni campionati giovanili la possibilità di un Var a, con un tot di challenge per gli allenatori che possonore, fino a esaurimento degli stessi, all’arbitro di rivedere al monitor un qualsiasi episodio. L’Italia, ricorda il quotidiano romano, è il primo e unico grande paese europeo ad aver fatto questo passo rivoluzionario. E negli scorsi giorni, era arrivata anche l’apertura del designatore Rocchi: “Di sicuro il Var aè una bella alternativa, potrebbe essere una soluzione complementare per aiutare l’arbitro a prendere una decisione corretta”.