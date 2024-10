Kate Middleton, prima uscita pubblica a sorpresa con William dopo la chemio (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kate Middleton a sorpresa accompagna il principe William a Southport nella prima uscita pubblica dopo la conclusione della chemioterapia. La principessa, in cura per un cancro che ha richiesto anche un'operazione a inizio 2024, ha accompagnato il marito nell'incontro privato con le famiglie delle 3 bambine uccise a luglio in un'attacco con coltello. Fonti L'articolo Kate Middleton, prima uscita pubblica a sorpresa con William dopo la chemio proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –accompagna il principea Southport nellala conclusione dellaterapia. La principessa, in cura per un cancro che ha richiesto anche un'operazione a inizio 2024, ha accompagnato il marito nell'incontro privato con le famiglie delle 3 bambine uccise a luglio in un'attacco con coltello. Fonti L'articoloconlaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kate Middleton - prima uscita pubblica a sorpresa con William dopo la chemio - Fonti […]. La principessa, in cura per un cancro che ha richiesto anche un'operazione a inizio 2024, ha accompagnato il marito nell'incontro privato con le famiglie delle 3 bambine uccise a luglio in un'attacco con coltello. (Adnkronos) – Kate Middleton a sorpresa accompagna il principe William a Southport nella prima uscita pubblica dopo la conclusione della chemioterapia. (Periodicodaily.com)

Kate Middleton - primo impegno pubblico ufficiale dopo la chemio - Kate aveva già presenziato, proprio a inizio luglio, alla finale del torneo maschile di Wimbledon, consegnando la coppa nelle mani del vincitore Carlos Alcaraz. Primo impegno pubblico ufficiale per Kate Middleton dopo aver terminato la chemioterapia. She was in Southport alongside Prince William. co/a9ZzbErSO0 pic. (Lettera43.it)

Kate Middleton - prima uscita pubblica dopo la chemio. Il dettaglio la tradisce - I Principi del Galles hanno infatti incontrato le famiglie di Bebe King, sei anni, Elsie Dot Stancombe, sette anni, e Alice Dasilva Aguiar, nove anni, aggredite e uccise da un uomo armato di coltello che ha fatto irruzione in un campo estivo lo scorso luglio. Non a caso, ha sempre scelto la natura come sfondo dei suoi tre video con cui quest’anno ha dato gli annunci più importanti, il primo ... (Dilei.it)