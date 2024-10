“Kanye West e Puff Daddy volevano stuprarmi, ho chiesto aiuto a un uomo, ma non mi ha aiutata. Sono riuscita a scappare”: lo sfogo di Niykee Heaton (Di giovedì 10 ottobre 2024) La cantautrice americana Niykee Heaton aveva solo 19 anni e tanti sogni in tasca. Poi l’incontro con i due super produttori mondiali Kanye West e Puff Daddy e il pensiero di poter realizzare il suo progetto. Ma nello studio di registrazione di tutto si è parlato tranne che di musica. È diventato virale il racconto della donna, oggi 29enne, che ha raccontato le ore da incubo passate insieme ai due magnati dell’hip hop. “Dopo aver parlato di lavoro mi dicevano che faceva caldo e che dovevo togliermi i vestiti. – ha raccontato – Dicevano cose come ‘dai! Siamo solo noi, siamo solo amici, vediamo come stai‘. Ero spiazzata, ma non ancora nel panico, perché nei paraggi c’erano altre persone. Per fortuna non ho bevuto quello che volevano offrirmi“. Ilfattoquotidiano.it - “Kanye West e Puff Daddy volevano stuprarmi, ho chiesto aiuto a un uomo, ma non mi ha aiutata. Sono riuscita a scappare”: lo sfogo di Niykee Heaton Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La cantautrice americanaaveva solo 19 anni e tanti sogni in tasca. Poi l’incontro con i due super produttori mondialie il pensiero di poter realizzare il suo progetto. Ma nello studio di registrazione di tutto si è parlato tranne che di musica. È diventato virale il racconto della donna, oggi 29enne, che ha raccontato le ore da incubo passate insieme ai due magnati dell’hip hop. “Dopo aver parlato di lavoro mi dicevano che faceva caldo e che dovevo togliermi i vestiti. – ha raccontato – Dicevano cose come ‘dai! Siamo solo noi, siamo solo amici, vediamo come stai‘. Ero spiazzata, ma non ancora nel panico, perché nei paraggi c’erano altre persone. Per fortuna non ho bevuto quello cheoffrirmi“.

