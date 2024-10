"Intollerabile": basi italiane colpite in Libano, palazzo Chigi convoca l'ambasciatore israeliano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guido Crosetto prima e palazzo Chigi dopo hanno convocato con urgenza l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, dopo gli attacchi alle basi Unifil nel sud del Libano dove opera il personale italiano. Secondo fonti Onu, riprese dall'agenzia Reuters, "soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell'Unifil nel sud del Libano". E secondo quanto confermato da fonti della Difesa al Corriere della Sera, gli spari sarebbero avvenuti nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre. A finire nel mirino sarebbero state due basi sotto il controllo italiano e una base indonesiana. Ci sarebbero due feriti, ma non italiani. Si tratterebbe di due caschi blu di nazionalità indonesiana. Le loro condizioni, però, non sarebbero gravi, stando a quanto riferito da fonti mediche locali. Liberoquotidiano.it - "Intollerabile": basi italiane colpite in Libano, palazzo Chigi convoca l'ambasciatore israeliano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guido Crosetto prima edopo hannoto con urgenza l'in Italia, Jonathan Peled, dopo gli attacchi alleUnifil nel sud deldove opera il personale italiano. Secondo fonti Onu, riprese dall'agenzia Reuters, "soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell'Unifil nel sud del". E secondo quanto confermato da fonti della Difesa al Corriere della Sera, gli spari sarebbero avvenuti nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre. A finire nel mirino sarebbero state duesotto il controllo italiano e una base indonesiana. Ci sarebbero due feriti, ma non italiani. Si tratterebbe di due caschi blu di nazionalità indonesiana. Le loro condizioni, però, non sarebbero gravi, stando a quanto riferito da fonti mediche locali.

