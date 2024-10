Ilrestodelcarlino.it - Il futuro del porto. Aree demaniali, scambio tra Comune e Autorità portuale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unodibasato sul reciproco interesse: via Classicana, che collega i terminal dela destra del Canale Candiano, passa dal demanio deldi Ravenna a quello marittimo e quindi all’di Sistema. In permuta, l’AdSP cede alviale delle Nazioni e piazzale Adriatico a Marina di Ravenna e piazzale Aldo Moro in darsena di città, che dinon hanno più nulla da tempo. Questo è uno degli obiettivi di un accordo tra AdSP eche riguarda il nuovo piano regolatore del, il DPSS (Documento di programmazione strategica di sistema) adottato dal Comitato di gestione dell’AdSP all’unanimità e inviato per i pareri di competenza ae Regione per poi essere approvato dal Ministero, dopo il passaggio alla Conferenza nazionale dei porti, il tutto in 90 giorni quindi entro l’anno.