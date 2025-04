Le scarpe con cui è stato sepolto Papa Francesco sono state realizzate nel Salento La storia

Papa Francesco ha scelto, per la sepoltura, le sue scarpe di sempre. Quelle usate, quasi consumate, per camminare, per incontrare i fedeli, per portare la Chiesa fuori dalle proprie mura. Quelle. Quotidianodipuglia.it - Le scarpe con cui è stato sepolto Papa Francesco sono state realizzate nel Salento. La storia Leggi su Quotidianodipuglia.it ha scelto, per la sepoltura, le suedi sempre. Quelle usate, quasi consumate, per camminare, per incontrare i fedeli, per portare la Chiesa fuori dalle proprie mura. Quelle.

Cosa riportano altre fonti

20 scarpe da sposa a cui giurare fedeltà eterna - Scegliere le scarpe da sposa perfette è una missione che coniuga stile e praticità. Il 2025 porta con sé tendenze che abbracciano la versatilità, rendendo le calzature nuziali adatte a molteplici occasioni, anche dopo il grande giorno. Dimenticate i modelli relegati in una scatola dopo le nozze: quelli più in voga quest’anno sono fatti per essere indossati e riadattati con disinvoltura. ... 🔗iodonna.it

Tour romagnolo finito: ecco il momento in cui Carlo e Camilla decollano da Forlì - Alle 17,32 si è ufficialmente conclusa la visita in Italia e in Romagna di re Carlo III e della consorte Camilla. Poco dopo è decollato anche l'aereo presidenziale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗forlitoday.it

Putin «la smetta di giocare, servono azioni e non condizioni inutili»: Starmer riunisce i "25 volenterosi? (tra cui Meloni) - Vladimir Putin? La smetta di giocare e di usare tattiche dilatorie, il mondo «ha bisogno di azioni e non di condizioni inutili». Queste le parole del premier britannico Keir Starmer,... 🔗ilmessaggero.it

Se ne parla anche su altri siti

35 sneakers che nel 2025 domineranno le tendenze: Adidas, New Balance oppure firmatissime?; Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra e tutto quello che c'è da sapere; Ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per una scarpa sporca: «Faceva da paciere». E il killer dopo l'omicidio mima sui social il segno della pistola; SKYLRK: svelato il misterioso brand di Justin Bieber di cui non sappiamo ancora nulla. 🔗Ne parlano su altre fonti