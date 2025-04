La task force di Ama per i funerali di papa Francesco Garantito il decoro con 400 operatori

task force di Ama composta da 400 operatori e 150 mezzi è stata operativa durante i funerali di papa Francesco, oggi, sabato 26 aprile. Il personale della municipalizzata, che ha presidiato tutte le fasi pre e post della celebrazione e del corteo funebre, ha eseguito interventi a ciclo. Romatoday.it - La task force di Ama per i funerali di papa Francesco: "Garantito il decoro con 400 operatori" Leggi su Romatoday.it Unadi Ama composta da 400e 150 mezzi è stata operativa durante idi, oggi, sabato 26 aprile. Il personale della municipalizzata, che ha presidiato tutte le fasi pre e post della celebrazione e del corteo funebre, ha eseguito interventi a ciclo.

