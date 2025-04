Funerali Papa Francesco la ministra della Cultura russa Ljubimova partecipa al posto di Putin

ministra della Cultura russa Olga Borisovna Ljubimova arriva sul sagrato della Basilica di San Pietro per i Funerali di Papa Francesco. La ministra rappresenta la Russia alle esequie del Pontefice al posto del presidente Vladimir Putin. Al suo arrivo prima della cerimonia ha scambiato alcune parole con un membro del clero ortodosso presente tra le autorità delle chiese cristiane nel mondo e ha poi preso posto. Lapresse.it - Funerali Papa Francesco, la ministra della Cultura russa Ljubimova partecipa al posto di Putin Leggi su Lapresse.it LaOlga Borisovnaarriva sul sagratoBasilica di San Pietro per idi. Larappresenta la Russia alle esequie del Pontefice aldel presidente Vladimir. Al suo arrivo primacerimonia ha scambiato alcune parole con un membro del clero ortodosso presente tra le autorità delle chiese cristiane nel mondo e ha poi preso

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo; Funerali di papa Francesco. La Lista dei leader e delle autorità mondiali presenti; I funerali di Papa Francesco in diretta | In 400 mila per l'addio: «Un Papa tra la gente». Le foto della tumulazione a Santa Maria Maggiore; Funerali Papa Francesco, l'uomo di Musk in Italia: Triste vedere ex ministri ridere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Funerali Papa Francesco, Piantedosi in sala operativa Questura Roma - Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, sono arrivati nella sala operativa della questura di Roma, dove sono in corso le operazioni di coordinamento dell ... 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco, presidenti e capi di governo sul sagrato - La immagini degli arrivi di presidenti e capi di governo sul sagrato della Basilica di San Pietro per prendere parte ai funerali di Papa Francesco. 🔗msn.com

Le immagini più belle e significative dei funerali di Papa Francesco - Roma, 26 apr. (askanews) - Le immagini più significative dei funerali di Papa Francesco a San Pietro, davanti a una folla sterminata. 🔗libero.it